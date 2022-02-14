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هذا ما أبلغه وزير الدفاع الروسي لبوتين

Lebanon 24
14-02-2022 | 16:30
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم، أن جزءا من المناورات العسكرية الضخمة الجارية حاليا في روسيا وبيلاروس شارفت على الانتهاء، في وقت يخشى فيه الغربيون من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقال شويغو خلال لقاء مع الرئيس الروسي بث عبر التلفزيون: "أجريت تمارين، جزء منها انتهى وجزء آخر شارف على الانتهاء. وما زالت تمارين أخرى جارية، نظرا إلى حجم هذه التدريبات التي تم التخطيط لها وبدأت في كانون الأول".
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