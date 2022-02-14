عربي-دولي

تحذير من "سلالة فائقة" لـ"كورونا"... عالم فيروسات يُحّذر من إمكانية ظهورها في هذا البلد

Lebanon 24
14-02-2022 | 16:00
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حذر عالم الفيروسات الروسي بافل فولوتشكوف، مدير مختبر هندسة الجينوم في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، من احتمال ظهور "سلالة فائقة" للفيروس التاجي المستجد في الصين أو جنوب آسيا.

ويقول، "يعيش في الصين 1.5 مليار إنسان عمليا لم يصابوا بالمرض، من الناحية الافتراضية يمكن أن تصبح الصين البلد الذي يحتمل ظهور متغير جديد للفيروس التاجي المستجد فيه. لأن هذا العدد الكبير من الناس الذي لم يصابوا بالمرض يشكلون قاعدة احتياطية كبيرة للفيروس، يمكنه التكاثر فيها".
المصدر: روسيا اليوم

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