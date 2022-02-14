رئيس أوكرانيا يتحدث عن "يوم الحرب".. ويحدد موعده

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التقارير تتحدث عن أن يوم 16 فبراير الجاري، أي الأربعاء، سيكون "يوم الحرب"، في إشارة إلى الغزو الروسي المحتمل.وأوضح زيلينسكي في كلمة للأوكرانيين، الإثنين، أن الأربعاء سيكون "يوم الاتحاد الوطني الذي نرفع فيه الأعلام".وأضاف: "نحن نريد السلام ومستعدون للمحاربة من أجل ذلك".