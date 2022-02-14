غوتيريش: "حان الوقت" لنزع فتيل التوتر بشأن أوكرانيا

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن قلقه الشديد إزاء التوتر المتصاعد بشأن أوكرانيا و"زيادة التكهنات" بنشوب صراع عسكري.



وقال للصحفيين وفق وكالة "رويترز": "حان الوقت لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد على الأرض. لا مكان للخطاب التحريضي. يجب أن تهدف البيانات العامة إلى تخفيف حدة التوتر وليس تأجيجه".