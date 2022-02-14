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غوتيريش: "حان الوقت" لنزع فتيل التوتر بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
14-02-2022 | 16:54
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عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن قلقه الشديد إزاء التوتر المتصاعد بشأن أوكرانيا و"زيادة التكهنات" بنشوب صراع عسكري.

وقال للصحفيين وفق وكالة "رويترز": "حان الوقت لنزع فتيل التوتر وخفض التصعيد على الأرض. لا مكان للخطاب التحريضي. يجب أن تهدف البيانات العامة إلى تخفيف حدة التوتر وليس تأجيجه".
 
 
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