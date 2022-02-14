عربي-دولي

الخارجية الأميركية: دعم الصين لموقف روسيا بشأن الأزمة مع أوكرانيا مُثير للقلق

Lebanon 24
14-02-2022 | 17:46
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أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من دعم الصين للموقف الروسي بشأن الأزمة مع أوكرانيا، مضيفة أن "هذا الدعم يزعزع الوضع في أوروبا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد براس أن "واشنطن لم تتلق بعد الجواب الروسي على الرسالة الأميركية التي تم توجيهها ردا على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية".
وأضاف أن "الخطوات الدبلوماسية اللاحقة ستعتمد على الرد الروسي، مشيرا إلى أنه "لم تحدث بعد أي مناقشات محددة ومن غير المعروف متى قد تجرى هذه المناقشات".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لم تر بعد أي دليل حقيقي على وقف التصعيد".
وعن انضمام أوكرانيا إلى الناتو مستقبلا، قال برايس إن "لا أحد يستطيع اتخاذ القرار نيابة عن أوكرانيا وفرض القرار عليها أو على أي بلد آخر". 

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