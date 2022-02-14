البنتاغون يعتقد أن بوتين لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بغزو أوكرانيا

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الاثنين، إن روسيا عززت استعداداتها، وأضافت خلال الساعة الأربع والعشرين الأخيرة، وخلال نهاية الأسبوع من قدراتها العسكرية على طول تلك الحدود مع أوكرانيا، ما يجعلها قادرة على التحرك من دون سابق إنذار.وأضاف أن المعلومات الاستخباراتية لا تزال تشير إلى أن الروس قد يلجأون إلى الخيار العسكري.وأشار في الوقت نفسه إلى أن البنتاغون لا يزال يعتقد أن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن غزو أوكرانيا .وأوضح كيربي أن واشنطن شاركت تقييماتها الاستخباراتية مع الحلفاء والشركاء بما فيها اوكرانيا، وقد عكست بشفافية القلق العميق بشأن القدرات التي يمتلكها بوتين.وامتنع كيربي عن تحديد موعد للغزو المحتمل، مؤكدا أن عددا صغيرا من القوات الأميركية لا يزال في أوكرانيا من أجل حماية البعثة الديبلوماسية.من ناحية أخرى أعلن كيربي أن وزير الدفاع يغادر، الثلاثاء، إلى أوروبا حيث سيشارك في اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسيل كما سيزور بولندا ولتوانيا.