توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال زيارة إردوغان للإمارات

أعلنت الإمارات وتركيا، الاثنين، توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية خلال أول زيارة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، للدولة الخليجية منذ نحو 10 سنوات، بعد عودة الدفء للعلاقات بين البلدين.وخلال الزيارة التي تستمر يومين تم توقيع "13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين عدة جهات في الإمارات ونظيراتها في تركيا"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وهو ما أكدته أيضا وكالة الأناضول التركية.وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن مجالات هذه الاتفاقيات والمذكرات شملت "الصحة والعلوم الطبية والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي والمجال الثقافي والزراعة والنقل وإدارة الأزمات والكوارث والأرصاد الجوية والإعلام".كذلك "تضمنت خطاب نوايا بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية"، وفق الوكالة.واستعرض ولي عهد أبوظبي الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، مع إردوغان "فرص التعاون المتنوعة المتاحة في البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية"، بحسب بيان إماراتي، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.وكانت الوكالة الإماراتية قد أفادت بأن ولي عهد أبوظبي كان في مقدمة مستقبلي الرئيس الزائر والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.وفي القصر الرئاسي في أبوظبي، جرى استقبال رسمي للرئيس التركي أمام حرس الشرف، قبل أن يصافح عددا من المسؤولين الإماراتيين برفقة ولي عهد أبوظبي.ونقل البيان عن ولي عهد أبوظبي قوله إن بلاده "حريصة على التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة المتعددة التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية".وتأتي زيارة إردوغان التي تستمر يومين وهي الاولى له منذ فبراير 2013 حين كان رئيسا للوزراء، بينما تشهد تركيا مصاعب اقتصادية كبرى وتبحث عن استثمارات أجنبية جديدة، وفيما تواجه الإمارات خطرا أمنيا متزايدا من قبل المتمردين اليمنيين.وشهدت العلاقات بين البلدين توترا بعد المقاطعة التي فرضتها السعودية ودول أخرى بينها الإمارات على قطر، أقرب حلفاء انقرة، واستمرت من منتصف عام 2017 حتى أوائل العام الماضي.كذلك، دعمت الإمارات وتركيا أطرافا متنازعين في الحرب في ليبيا، واختلفتا في شأن مسألة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. وقدمت تركيا الدعم كذلك لأعضاء في جماعات إسلامية بينها "الإخوان المسلمين" المصنفة تنظيما إرهابيا في الإمارات والخليج.لكن العلاقات عادت للتحسن مع زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي إلى تركيا في نوفمبر الماضي، كانت الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ 2012.