عربي-دولي

الجرعة الرابعة من لقاح كورونا على الطريق؟ هذا ما أوصت به إحدى الدول

Lebanon 24
15-02-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-918554-637805036184797432.jpg
Doc-P-918554-637805036184797432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خطوة تستهدف المسنين فوق الثمانين عاما والمقيمين في دور التمريض والأشخاص الذين يخضعون لرعاية طبية منزلية، أوصت السلطات في السويد بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


وأوضح أندرس تيغنيل، عالم الأوبئة الأبرز في هذه الدولة الإسكندنافية، في بيان صادر عن وكالة الصحة العامة السويدية، أن الجرعة الرابعة "تعزز الحماية" ضد حدوث إصابة شديدة.

وفي معظم الأوقات خلال الجائحة، تميزت السويد بين الدول الأوروبية بأنها الأقل تدخلا في مواجهة المرض، فلم تفرض إغلاقا ولم تقفل أعمالا، معولة بشكل كبير على المسؤولية الفردية في التصدي للوباء.

وبينما سجلت وفيات أعلى من غيرها من البلاد الإسكندنافية، فإن السويد سجلت حالات أقل من كثير من البلاد الأخرى في أوروبا التي فرضت إغلاقا.
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2022-02-15
05:30 | 2022-02-15
04:30 | 2022-02-15
04:05 | 2022-02-15
04:00 | 2022-02-15
03:30 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website