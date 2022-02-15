الجرعة الرابعة من لقاح كورونا على الطريق؟ هذا ما أوصت به إحدى الدول

في خطوة تستهدف المسنين فوق الثمانين عاما والمقيمين في دور التمريض والأشخاص الذين يخضعون لرعاية طبية منزلية، أوصت السلطات في السويد بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأوضح أندرس تيغنيل، عالم الأوبئة الأبرز في هذه الدولة الإسكندنافية، في بيان صادر عن وكالة الصحة العامة السويدية، أن الجرعة الرابعة "تعزز الحماية" ضد حدوث إصابة شديدة.وفي معظم الأوقات خلال الجائحة، تميزت السويد بين الدول الأوروبية بأنها الأقل تدخلا في مواجهة المرض، فلم تفرض إغلاقا ولم تقفل أعمالا، معولة بشكل كبير على المسؤولية الفردية في التصدي للوباء.وبينما سجلت وفيات أعلى من غيرها من البلاد الإسكندنافية، فإن السويد سجلت حالات أقل من كثير من البلاد الأخرى في أوروبا التي فرضت إغلاقا.