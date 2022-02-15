احتجاجات كندا.. ترودو يفعل قانون تدابير الطوارئ

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الاثنين، تفعيل قانون تدابير الطوارئ لانهاء عمليات شل الحركة "غير القانونية" للمتظاهرين المعارضين للتدابير الصحية المعتمدة في البلاد، المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.وقال ترودو: "تلجأ الحكومة الفدرالية إلى قانون تدابير الطوارئ لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات".وأضاف أن الجيش لن ينتشر وأن الإجراءات الجديدة "ستكون محصورة زمنيا وجغرافيا".ويمكن استخدام هذا القانون في حالة "أزمة وطنية" ويمنح الحكومة الفدرالية المزيد من السلطات.وأعلنت الشرطة الكندية توقيف 11 شخصا كانوا يشلون معبرا حدوديا بين كندا والولايات المتحدة وضبطت معهم أسلحة وذخائر، في إطار الاحتجاج على تدابير مكافحة وباء كورونا.وقالت الشرطة الملكية الكندية إنها ضبطت بنادق ومسدسات وساطورا و"كمية كبيرة من الذخائر".ويطالب المحتجون الذين يشلّون الحركة في العاصمة الفدرالية أوتاوا الواقعة في مقاطعة أنتاريو برفع التدابير الصحية منذ أكثر من أسبوعين.