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بايدن يبحث مع جونسون الاستعداد لمعاقبة روسيا إذا اختارت التصعيد العسكري

Lebanon 24
15-02-2022 | 01:30
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ناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء،  الجهود الجارية  لتعزيز القدرات الدفاعية في الجناح الشرقي للناتو، وفق مراسل "الحرة".

وبحث بايدن وجونسون الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك بما في ذلك الاستعداد لفرض عواقب قاسية ضد روسيا في حال اختارت التصعيد العسكري في أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أكد، الاثنين، أن روسيا عززت استعداداتها،  وأضافت خلال الساعة الأربع والعشرين الأخيرة، وخلال نهاية الأسبوع من قدراتها العسكرية على طول تلك الحدود مع أوكرانيا، ما يجعلها قادرة على التحرك من دون سابق إنذار.

وأضاف أن المعلومات الاستخباراتية لا تزال تشير إلى أن الروس قد يلجأون إلى الخيار العسكري في أوكرانيا.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن البنتاغون لا يزال يعتقد أن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن غزو أوكرانيا .

وأعلن كيربي أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستكن سيغادر، الثلاثاء، إلى أوروبا حيث سيشارك في اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسيل كما سيزور بولندا  ولتوانيا.  
المصدر: الحرة
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