16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
غوتيريش يحذر من نشوب نزاع عسكري جراء أزمة أوكرانيا
Lebanon 24
15-02-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الإثنين، عن قلقه من خطر نشوب نزاع عسكري في أوروبا بسبب أزمة أوكرانيا.
وحذر أنطونيو غوتيريش من أن الوقت قد حان لنزع فتيل التوتر بين روسيا والدول الغربية بشأن الأزمة الأوكرانية، وطالب بتخفيف الإجراءات على الأرض، داعيا إلى وضع حد للخطاب التحريضي.
وقال غوتيريش، الذي كان قد تحدث في وقت سابق إلى وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، للصحفيين "حان الوقت الآن لنزع فتيل التوتر وتخفيف الإجراءات على الأرض"، وفقا لفرانس برس.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "نحن ببساطة لا يمكن أن نقبل حتى احتمال وقوع مثل هذه المواجهة الكارثية"، مشددا على أن "جميع القضايا، بما فيها الأكثر استعصاء، يمكن ويجب معالجتها وحلها من خلال الأطر الدبلوماسية".
ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن "التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة"، محذرا من أن "التخلي عن الدبلوماسية من أجل المواجهة لا يعني تجاوز الحدود وحسب، بل هو قفز من فوق الهاوية"، بحسب فرنس برس.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش أكد لكل من وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني ديمترو كوليبا، في محادثتين هاتفيتين، بأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدما، مشيرا إلى أن غوتيريش أعرب للوزيرين عن قلقه البالغ و"رحب بالمباحثات الدبلوماسية الجارية لنزع فتيل هذه التوترات".
وأكد دوجاريك أن أمين عام منظمة الأمم المتحدة ما زال مقتنعا بأن روسيا لن تغزو أوكرانيا، وهو الموقف الذي عبر عنه خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي.
وقال المتحدث خلال مؤتمره الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "لا أعتقد أن رأيه قد تغير بأي شكل من الأشكال"، وأنه "لا توجد خطط لإجلاء أو نقل موظفي الأمم المتحدة" من أوكرانيا.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس المقبل اجتماعه السنوي بشأن أوكرانيا واتفاقيات مينسك، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
Lebanon 24
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
11:25 | 2022-02-14
14/02/2022 11:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
Lebanon 24
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
13:53 | 2022-02-14
14/02/2022 01:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
11:35 | 2022-02-14
14/02/2022 11:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للحظات الأولى بعد اغتيال الحريري عام 2005.. المشهدُ مبكٍ في بيروت!
Lebanon 24
فيديو للحظات الأولى بعد اغتيال الحريري عام 2005.. المشهدُ مبكٍ في بيروت!
14:18 | 2022-02-14
14/02/2022 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الضائقة الماليّة تطالُ حزبًا سياسيًا. هذا ما فعله!
Lebanon 24
الضائقة الماليّة تطالُ حزبًا سياسيًا. هذا ما فعله!
06:45 | 2022-02-14
14/02/2022 06:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2022-02-15
وزيرة خارجية بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا قد يكون وشيكا
05:30 | 2022-02-15
هل تستطيع إسرائيل تحقيق التوازن بين روسيا وأوكرانيا؟
05:00 | 2022-02-15
الجرعة الرابعة من لقاح كورونا على الطريق؟ هذا ما أوصت به إحدى الدول
04:30 | 2022-02-15
روسيا تدق طبول الحرب.. العالم ينتظر ساعة الحسم و3 سيناريوهات محتملة!
04:05 | 2022-02-15
تطور بارز.. بعض القوات الروسية المنتشرة قرب أوكرانيا تعود إلى قواعدها!
03:30 | 2022-02-15
هدف واضح للتدريبات الأميركية الضخمة في البحر: ما هو؟
فيديو
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
Lebanon 24
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
07:16 | 2022-02-14
15/02/2022 13:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
03:15 | 2022-02-14
15/02/2022 13:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
05:00 | 2022-02-13
15/02/2022 13:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact