هل تستطيع إسرائيل تحقيق التوازن بين روسيا وأوكرانيا؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في 4 شباط 2022، أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أعرب عن اهتمام بلاده بتعميق التعاون الدفاعي مع إسرائيل والحصول على تقنيات دفاع جوي وتقنيات إلكترونية متطورة. كما أعرب الوزير عن أمله في أن تلعب الحكومة الإسرائيلية دورًا دبلوماسيًا أكثر نشاطًا في الصراع الأوكراني مع روسيا.بحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "جاءت هذه التصريحات في أعقاب محادثة بين وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، حيث ناقشا الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى مواضيع أخرى. كما وتطرق الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الموضوع عينه وذلك في خلال مكالمة هاتفية في 6 شباط. تكهن بعض المراقبين الإسرائيليين بأن الولايات المتحدة ربما اقترحت أن تصبح إسرائيل منخرطة بشكل أكبر في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، نظرًا لعلاقاتها المتطورة مع كليهما. علاوة على ذلك، في منتصف كانون الثاني، تسربت أنباء تفيد بأن بينيت عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استضافة البلدين في قمة في القدس. لكن المتحدث باسم بوتين صرح بأن حكومته لم تتلق دعوة رسمية قط".وتابعت المجلة، "في الواقع، إن موقف إسرائيل فريد من نوعه. تتمتع الأخيرة بعلاقة عميقة ومعقدة مع كل من روسيا وأوكرانيا. على وجه الخصوص، تطورت علاقاتها مع روسيا بشكل كبير على مدى السنوات العديدة الماضية. على سبيل المثال، في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، كان هناك تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية. بين عامي 2009 و2020، زار نتنياهو موسكو سبع عشرة مرة. وبالمثل، في عام 2005، أصبح بوتين أول زعيم روسي يزور إسرائيل، وقام بزيارة أخرى في عام 2012. والأهم من ذلك، في عام 2017، اعترفت حكومة بوتين بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. ثم في أيار 2018، كان نتنياهو ضيفًا في العرض العسكري خلال احتفالات "يوم النصر". كان هذا في الواقع حضورًا واضحًا للغاية بالنظر إلى أنه خلال الفترة عينها، وجدت روسيا نفسها بشكل تدريجي أكثر عزلة وعلى خلاف مع الولايات المتحدة والعديد من شركائها في أوروبا الغربية بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. بشكل ملحوظ، لم تدن إسرائيل هذا العمل وكان دبلوماسيوها غائبين بشكل واضح خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2014 الذي أدان تصرفات روسيا. بينما تم تفسير ذلك رسميًا من خلال توجيه ضربة عرضية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، لاحظ الباحث أليكسي فاسيليف أن رسالة تل أبيب كانت واضحة. كما أن إسرائيل لم تفرض عقوبات أو تطرد أي دبلوماسي روسي، على الرغم من ضغوط الغرب للقيام بذلك. وهذا يؤكد أن العلاقات بين روسيا وإسرائيل هي بالفعل علاقات خاصة وبناءة وشفافة".وأضافت، "بالنظر إلى الأزمة الحالية بشأن أوكرانيا، من غير المحتمل أن تقوم إسرائيل بأية إجراءات سريعة، ناهيك عن الأعمال الدراماتيكية. والشيء الأكثر احتمالاً هو أن يراقب الإسرائيليون التطورات وينتظرون. حتى حلفاء الولايات المتحدة الآخرون - وخاصة أولئك الموجودون في أوروبا الغربية - ليسوا متحدين بشأن كيفية حل الموقف. في أوائل شباط، أصبح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحدث زعيم غربي يتولى دبلوماسية شخصية على أمل تهدئة التوترات من خلال الوعد ببناء ضمانات أمنية ملموسة لجميع الأطراف المعنية. هذا الوضع يخلق فسحة للتنفس لدول مثل إسرائيل التي لم تتأثر مباشرة بالأزمة وترغب في البقاء على الحياد. في مقابلة مع إحدى الصحف الإسرائيلية، ادعى المبعوث الروسي إلى إسرائيل أن الأزمة الأوكرانية ليست موضوع مناقشاته مع زملائه الإسرائيليين وأن الدولتين لديهما العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة للعمل عليها".وبحسب المجلة، "يشير المراقبون الإسرائيليون إلى أن بلادهم ليس لديها الكثير لتكسبه من المشاركة. وكما قال أحد الصحفيين البارزين: "من وجهة نظر إسرائيل، فإن حدود أوروبا هي أمور يجب أن تقررها القوى الكبرى". ويرجع ذلك إلى تعقيد القضية، والتنافس الأوسع بين الولايات المتحدة وروسيا، وأهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا نظرًا لتورطها في أزمات مختلفة في الشرق الأوسط. على الرغم من أن إسرائيل حليف وثيق للولايات المتحدة ولديها علاقات ودية مع أوكرانيا، يؤكد الإسرائيليون أيضًا على أنهم يحترمون وجهات نظر روسيا. في الواقع، ما يؤكد هذه النقطة هو أن الجيش الروسي موجود على حدود إسرائيل (في سوريا)، وقد طور نظامًا للتواصل والتنسيق المهني مع الإسرائيليين، كما ويتسامح حتى مع الهجمات الإسرائيلية المتفرقة ضد التهديدات المتصورة على الأراضي السورية. في الواقع، تعتبر روسيا حليفًا فعليًا لجارة إسرائيل الخصم شمالاً، سوريا. لقد نشرت أنظمة دفاع جوي متقدمة في سوريا ويمكن أن تحد من بعض العمليات الإسرائيلية فوق البلاد. وقد جعل ذلك من أولويات إسرائيل الحفاظ على "خطوط اتصال مفتوحة" مع موسكو. وكما قال وزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان، أنشأ الاثنان "خطاً ساخناً" للأزمة لإدارة التوترات".وأضافت المجلة، "علاوة على ذلك، فإن لإسرائيل مصلحة في إبقاء موسكو قريبة بسبب علاقاتها بإيران، وهي عدو إقليمي آخر للحكومة الإسرائيلية. لقد طورت روسيا وإيران علاقة تعاونية، وموسكو طرف مهم في المفاوضات المعقدة بين الدول العدة حول البرنامج النووي الإيراني - والتي تعتبرها إسرائيل تهديدًا أمنيًا خطيرًا. وغني عن الإضافة، أن روسيا وإسرائيل تشتركان أيضًا في قضية مشتركة في مكافحة الإرهاب - وهو الشيء الذي جمعهما معًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما كانت إسرائيل واحدة من الدول القليلة التي لم تنتقد روسيا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان خلال حرب الشيشان. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن روسيا - كما أشار الخبير الروسي البارز في الشرق الأوسط فيتالي نومكين - لم تكن دائمًا تتسرع في إضافة مجموعات معينة إلى قائمة الإرهاب، نظرًا لأنها تعتقد أن هذا سيعقد التعامل معها في المستقبل. وبشكل أوسع ، فإن تصرفات روسيا لها علاقة بالموقف الدبلوماسي العام لموسكو في الشرق الأوسط.منذ "عودتها" إلى الشرق الأوسط، تبنت موسكو نهجًا مرنًا للتعامل مع مختلف الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط. لقد أظهرت استعدادًا للتحدث مع جميع أصحاب المصلحة الإقليميين الأساسيين مما فتح الباب للتواصل ورفع دور روسيا. في الواقع، وفقًا للباحث الروسي أندريه كورتونوف، يبدو أن روسيا حولت نفسها إلى "وسيط نزيه" نجح في الحفاظ على علاقات بناءة مع جميع المحاورين: السنة والشيعة، وإيران ودول الخليج، والأتراك والأكراد، وكذلك الإسرائيليون والفلسطينيون. لكن هناك أيضًا من هم أكثر تشككًا في استراتيجية روسيا الإقليمية. يعتبره بعض العلماء في المقام الأول امتدادًا لحاجة روسيا الملحة للتنافس مع الولايات المتحدة وإعاقة أنشطة واشنطن في المنطقة، حتى على حساب أن تصبح مفسدًا. يشكك آخرون في المدى الفعلي لقدرة روسيا على التأثير في الأحداث، حتى في أماكن مثل سوريا حيث تترسخ موسكو. ومع ذلك، بالنسبة لإسرائيل، لا يزال بإمكان موسكو أن تكون شريكًا مهمًا، نظرًا إلى أن لديها اتصالات مفتوحة مع إيران وربما حتى القدرة على التأثير أو تقييد بعض أنشطة الأخيرة".وبحسب المجلة، "إن هذه العلاقة الودية مع تل أبيب مفيدة لموسكو أيضًا. عندما وجدت روسيا نفسها أكثر عزلة عن الغرب في أعقاب المواجهات مع جورجيا وأوكرانيا، أصبحت إسرائيل مصدرًا للتكنولوجيا الغربية لروسيا. في عام 2010، وقع البلدان صفقة عسكرية فنية مهمة سمحت لروسيا بإنتاج طائرات بدون طيار إسرائيلية بتراخيص إسرائيلية في وقت لاحق. في الواقع، كانت الصفقة مهمة نظرًا لأن روسيا كانت متأخرة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في ذلك الوقت، وتكبدت قواتها خسائر للطائرات الإسرائيلية بدون طيار الجورجية خلال حرب 2008. علاوة على ذلك، كانت إسرائيل على استعداد لرفض بيع طائراتها بدون طيار لأوكرانيا في عام 2014، وخفضت مبيعات أسلحة معينة إلى جورجيا، بل وأبلغت عن كيفية مشاركتها "رموز ارتباط البيانات" على الطائرات بدون طيار الجورجية مع روسيا مقابل الحصول على معلومات استخبارية عن الدفاعات الجوية الإيرانية. كما يُزعم أن روسيا طلبت من إسرائيل الضغط على الولايات المتحدة لرفع بعض العقوبات المفروضة على الحكومة السورية للسماح للشركات الروسية بالمساعدة في إعادة بناء البلاد".وختمت المجلة، "بالنظر إلى هذا السياق، فإن إسرائيل تخطو بخفة عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا. لذلك، بينما تسعى جاهدة للحفاظ على حيادها، يجب على إسرائيل الإبحار في حقل ألغام دبلوماسي للحفاظ على علاقاتها العملياتية مع القوات الروسية في سوريا، وتلبية التوقعات الغربية - ولا سيما تلك الخاصة بالولايات المتحدة - والاستجابة لنداءات مجتمعها الذي يراقب عن كثب الوضع الجاري".