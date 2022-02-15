وزيرة خارجية بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا قد يكون وشيكا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الثلاثاء، إنه لا يزال من المرجح بشكل كبير أن تقوم روسيا بغزو أوكرانيا وأن ذلك قد يكون وشيكا.وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية أن الحكومة في حالة تأهب لأي عمليات سرية في الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرت رويترز.وقالت ليز تراس، في تصريح لشبكة سكاي نيوز، إنه إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا فسوف يمكنها الوصول إلى العاصمة كييف سريعا.وحذرت من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون لحظة خطيرة جدا بالنسبة إلى العالم.