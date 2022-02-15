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إكتشاف طفرة جديدة في "أوميكرون الخفي" قد تزيد من سرعة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر

Lebanon 24
15-02-2022 | 06:30
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أعلن علماء من الدنمارك، أن طفرة جديدة حصلت في خط الفيروس التاجي المستجد BA.2 الذي أطلق عليه "أوميكرون الخفي"، تنتشر بسرعة في الدنمارك.

ويشير العلماء، إلى أن التغير حصل في البروتين المسؤول عن حركة الفيروس في خلايا الإنسان، ما قد يزيد من سرعة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. وتكمن خصوصية هذه الطفرة الجديدة (H78Y) في البروتين ORF3a ، الذي يسبب استجابات التهابية في الخلايا .

ويلفت الباحث ميخائيل بولكوف، من جامعة الأورال الفدرالية في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن بروتين ORF3a يساعد على انتقال الفيروس داخل وخارج الخلية.
المصدر: روسيا اليوم
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