إثيوبيا تلغي حالة الطوارىء

ألغى البرلمان الإثيوبي حالة الطوارئ التي فرضت في تشرين الثاني الماضي في أعقاب تهديد متمردي تيغراي بالزحف نحو العاصمة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.



وكتبت الوزارة في تغريدة أن "مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق اليوم على رفع حالة الطوارئ التي فرضت قبل ستة أشهر".