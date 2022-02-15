عربي-دولي

بيسكوف: مواعيد "الغزو الروسي لأوكرانيا" تثير السخرية لدى بوتين

Lebanon 24
15-02-2022 | 07:30
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين يمزح في بعض الأحيان، عندما يقرأ تقارير حول تاريخ "هجوم" روسيا على أوكرانيا.

وشدد بيسكوف، في مقابلة مع الصحفيين، على أنه من المستحيل التعامل مثل هذه الأنباء بتفهم.

 وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون من الصعب تفهم مثل هذه الأمور، لكن الرئيس بوتين حتى يمزح أحيانا ويستفسر هل تم نشر الموعد الدقيق للغزو بالساعة.  في الواقع، من المستحيل تفهم مثل هذا الجنون الإعلامي المهووس عمليا والذي يحدث في هذا المجال".

ووصف بيسكوف، تحديد الرئيس بايدن موعد "الغزو الروسي"، في يوم 16 شباط، بأنه حملة غير مسبوقة لتأجيج التوترات في أوروبا.

وتابع بيسكوف: "في الواقع، نرى العالم كله يهذي من ذلك. هذه ليست إلا حملة إعلامية غير مسبوقة على الإطلاق لإثارة التوتر وتصعيده في أوروبا".
المصدر: روسيا اليوم
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