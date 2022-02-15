16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بيسكوف: مواعيد "الغزو الروسي لأوكرانيا" تثير السخرية لدى بوتين
Lebanon 24
15-02-2022
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين يمزح في بعض الأحيان، عندما يقرأ تقارير حول تاريخ "هجوم" روسيا على أوكرانيا.
وشدد بيسكوف، في مقابلة مع الصحفيين، على أنه من المستحيل التعامل مثل هذه الأنباء بتفهم.
وأضاف بيسكوف: "كما تعلمون من الصعب تفهم مثل هذه الأمور، لكن الرئيس بوتين حتى يمزح أحيانا ويستفسر هل تم نشر الموعد الدقيق للغزو بالساعة. في الواقع، من المستحيل تفهم مثل هذا الجنون الإعلامي المهووس عمليا والذي يحدث في هذا المجال".
ووصف بيسكوف، تحديد الرئيس بايدن موعد "الغزو الروسي"، في يوم 16 شباط، بأنه حملة غير مسبوقة لتأجيج التوترات في أوروبا.
وتابع بيسكوف: "في الواقع، نرى العالم كله يهذي من ذلك. هذه ليست إلا حملة إعلامية غير مسبوقة على الإطلاق لإثارة التوتر وتصعيده في أوروبا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
Lebanon 24
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
11:25 | 2022-02-14
14/02/2022 11:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح
02:15 | 2022-02-15
15/02/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
Lebanon 24
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
13:53 | 2022-02-14
14/02/2022 01:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
11:35 | 2022-02-14
14/02/2022 11:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للحظات الأولى بعد اغتيال الحريري عام 2005.. المشهدُ مبكٍ في بيروت!
Lebanon 24
فيديو للحظات الأولى بعد اغتيال الحريري عام 2005.. المشهدُ مبكٍ في بيروت!
14:18 | 2022-02-14
14/02/2022 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:05 | 2022-02-15
بوتين: لا نريد الحرب
10:00 | 2022-02-15
ألسواحل حول العالم... هذا ما فعله بها البشر
09:30 | 2022-02-15
كندا تُهدّد سائقي الشاحنات المحتجين
09:00 | 2022-02-15
برسالة رومانسية وصورة نادرة مع زوجته... هكذا احتفل بايدن بعيد الحبّ
08:30 | 2022-02-15
في أول لقاء له مع المستشار الألماني الجديد... هذا ما قاله بوتين
08:00 | 2022-02-15
"فريق النمر" في البيت الأبيض.. هكذا يستعدّ لمواجهة الغزو الروسي!
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف الى الواجهة من جديد.. هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف الى الواجهة من جديد.. هذا ما قالته (فيديو)
09:17 | 2022-02-15
15/02/2022 17:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
Lebanon 24
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
07:16 | 2022-02-14
15/02/2022 17:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
03:15 | 2022-02-14
15/02/2022 17:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact