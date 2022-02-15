عربي-دولي

كندا تُهدّد سائقي الشاحنات المحتجين

Lebanon 24
15-02-2022 | 09:30
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هددت الحكومة الكندية أنها ستجمد الحسابات المصرفية الخاصة بسائقي الشاحنات، الذين يواصلون ‏فرض الحصار، احتجاجا على تفويضات اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.‏
كما حذرت الحكومة في مؤتمر صحفي عقد، أمس الاثنين، من أنها ستعلق التأمين على المركبات للسائقين.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند: "هذا يتعلق بمتابعة الأموال، هذا يتعلق بوقف تمويل هذا الحصار غير القانوني".
وتابعت: "إننا نقدم اليوم إشعارا، وهو أنه إذا تم استخدام شاحنتك في عمليات الحصار غير القانونية هذه، فسيتم تجميد حسابات شركتك، وسيتم تعليق التأمين على مركبتك".
وأضافت فريلاند في نقطة أخرى من المؤتمر، أن "الحسابات المالية الشخصية ستكون المدرجة في الطلب".

وتابعت في رسالة لسائقي الشاحنات: "أرسلوا مقطوراتكم إلى بلدكم، فالاقتصاد الكندي يحتاج إليها للقيام بعمل مشروع، لا أن تجعلونا جميعا أفقر بشكل غير قانوني".
كما أشارت كريستينا فريلاند إلى أن إدارة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، تسمح للبنوك بتجميد أو تعليق الحسابات المشتبه في تورطها في نشاط غير قانوني، دون الحاجة للحصول على أمر من المحكمة.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي كان يقف خلف فريلاند أثناء حديثها في المؤتمر الصحفي، أنه سيصدر قانون الطوارئ الكندي بعيد المدى لأول مرة في تاريخ البلاد.
المصدر: سبوتنيك
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