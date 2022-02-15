المحكمة الاتحادية في العراق تصدر حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي.



وذكرت "روسيا اليوم" أن المحكمة ألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحاديين بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز.