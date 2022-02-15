عربي-دولي

كيم يعاقب بستانيين بالأشغال الشاقة لفشلهم بإنبات زهور

Lebanon 24
15-02-2022 | 11:30
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أفادت تقارير إعلامية بإرسال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لعدد من البستانيين إلى ما يعرف بمعسكرات الأشغال الشاقة، وذلك لعدم نجاحهم في تهيئة أزهار قاموا بزراعتها لتتفتح في عيد ميلاد الزعيم الراحل للبلاد كيم جونغ إيل، والذي يصادف 16 شباط.

ويعود فشل البستانيين في مهمتهم لصعوبات واجهتهم في الحصول على إمدادات ثابتة من الحطب، لتوفير درجة الحرارة والرطوبة المناسبة في البيوت الزجاجية حيث تزرع أزهار "كيمجونجيليا".

وحكم على هان الذي كان مسؤولا عن البيت الزجاجي المخصص لزراعة زهور "كيمجونجيليا" بالعمل في معسكر للأشغال الشاقة مدة 6 شهور، ولم يكشف مصير باقي البستانيين الذين كانوا يعملون معه.
المصدر: سكاي نيوز
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