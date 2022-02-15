عربي-دولي

أفضل طائرة في سوق العالم للمقاتلات "منشأها روسيا"

Lebanon 24
15-02-2022 | 12:30
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تعد مقاتلة "سو- 27" الروسية واحدة من أفضل مقاتلات العالم من الجيل الرابع.
وخرجت هذه الطائرة إلى حيز الوجود قبل ما يزيد على 40 عاما كطائرة مضادة لمقاتلتي "إف- 15" و"إف- 14" الأمريكيتين، ونجحت مقاتلة "سو- 27" في هذه المهمة وفقا لموقع إخباري أمريكي.
ونوه موقع "19فورتي فايف"، إلى أن سبب نجاح "سوخوي 27" يعود إلى سرعتها العالية وقدرتها على المناورة، حيث سجلت مقاتلة "سو- 27" أكثر من 30 رقما قياسيا عالميا، ولها 10 نقاط تعليق تحت الجناح لحمل القنابل الموجهة وصواريخ جو/جو وجو/أرض، ومدفع عيار 30 ملم.
وتقدر سرعة هذه الطائرة بـ: 2.35 ماخ (الماخ سرعة الصوت)، كما يوجد لها مثيل مطوّر "سو- 27 إس إم"، ونسخة محمولة بحرا "سو- 27 كا"، وتحتفظ مقاتلة "سو- 27" بقدراتها، وتبقى قادرة على كسب المعركة الجوية.
ومثلت طائرة "سو- 27" بداية عصر جديد للطائرات المقاتلة الروسية، ومهدت لظهور المقاتلة الأكثر فعالية "سو- 30" التي أصبحت أفضل طائرة في سوق العالم للطائرات المقاتلة حسب صحيفة صينية، وذكرت صحيفة  "سوهو" أن دول العالم اقتنت عشرات الطائرات من هذا الطراز أواسط تسعينيات القرن الـ20.
ولم يتوقف المهندسون الروس عن تطوير "سوخوي 30" وتعزيز قدراتها، وزودوها بإلكترونيات الطيران الجديدة وأجهزة الرادار المتطورة، ومنحوها إمكانية استخدام الصواريخ المضادة للسفن.
وظهر أخيرا نوع جديد مطوّر من طائرة "سو- 30"، فيما نوهت الصحيفة الصينية إلى أن "سوخوي 30إس إم" تعد أفضل طائرة في سوق العالم حاليًا، حيث يمكن وصف إمكانياتها بالممتازة في وقت تبقى أسعارها غير مرتفعة نسبيًا، ولهذا لا تزال طائرة "سو- 30" تستحوذ على اهتمام الدول العديدة.
المصدر: سبوتنيك
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