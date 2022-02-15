عربي-دولي

الأردن يتخطى 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا

Lebanon 24
15-02-2022 | 13:35
A-
A+
Doc-P-918859-637805539597593648.jpg
Doc-P-918859-637805539597593648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد في الأردن حاجز الـ1.5 مليون حالة، بتسجيل 18477 إصابة جديدة بالفيروس اليوم.

وبحسب الإيجاز اليومي لوزارة الصحة، فقد سجلت المملكة في الساعات الـ24 الماضية 22 وفاة و18477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13554 وفاة و1508950 إصابة، فيما نسبة الفحوصات الإيجابية 26.68%.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4646686، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4317066.

ويعتبر الأردن البلد الثاني عربيا من حيث الإصابات بالفيروس بعد العراق الذي سجل 2,28 مليون إصابة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:34 | 2022-02-15
16:55 | 2022-02-15
16:50 | 2022-02-15
16:45 | 2022-02-15
16:45 | 2022-02-15
16:41 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website