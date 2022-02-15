عربي-دولي

تونس.. إحباط محاولة لتهريب أكثر من 83 ألف قرص مخدر

Lebanon 24
15-02-2022 | 13:45
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تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس جنوب تونس من إحباط محاولة لتهريب أكثر من 83 ألف قرص "إكستازي" مخدر بتفتيش سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن الجنوب الشرقي.

وذكرت إذاعة "شمس أف أم" التونسية أن الجمارك عثرت على 3 أكياس مخفية بمخبأ مهيأ بجوانب السيارة.

وقالت الإدارة العامة للديوانة في بيان الثلاثاء إنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

وفي السياق ذاته تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من الأقراص المخدرة تقدر بـ77550 قرصا من نوع "إكستازي" و"Pregabalin 300mg" مخفية داخل سيارة ذات ترقيم تونسي يقودها تونسي عند القيام بإجراءات الدخول إلى البلاد قادما من ليبيا حيث تم العثور على 71700 قرص مخدر نوع "Pregabalin 300" و5850 قرص مخدر نوع "إكستازي".

وقد تم تحرير محضر في الغرض وبإستشارة النيابة العمومية بالجهة أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختص لمواصلة البحث والتحري.
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