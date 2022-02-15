عربي-دولي

تفجير يستهدف قافلة ذخائر سعودية في مأرب

Lebanon 24
15-02-2022 | 13:50
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انفجرت سيارة مفخخة في محافظة مأرب اليمنية مستهدفة قافلة شاحنات تحمل ذخائر من السعودية إلى الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري يمني، أن "مجهولين فجروا سيارة ملغومة نوع "فورتشنر"، كانت موجودة قرب محطة بن معيلي شمال مدينة مأرب، بالتزامن مع مرور شاحنات تحمل حاويات ذخائر قادمة من ميناء نشطون في محافظة المهرة شرقي اليمن عبر الطريق الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت".

وأضافت الوكالة عن المصدر أن "الكمين الذي لم يسفر عن خسائر، يعد الثاني من نوعه لشحنة الدعم المقدمة من السعودية للجيش اليمني، إذ سبق وتعرضت الشاحنات ذاتها، يوم الجمعة الماضي، إلى استهداف بعبوة ناسفة أثناء مرورها في مديرية ثمود شمال شرقي محافظة حضرموت الواقعة شرقي اليمن".

يتزامن ذلك مع احتدام المعارك الدائرة بين الجيش اليمني وحركة "أنصار الله" في المحافظة الغنية بالنفط، إثر إطلاق الحركة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
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