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القبض على سبعة إرهابيين شمالي العراق

Lebanon 24
15-02-2022 | 14:05
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الثلاثاء القبض على سبعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من القبض على خلية إرهابية مكونة من سبعة عناصر ينتمون إلى ما يسمى قاطع دجلة بعد مداهمة وكرين لهم في قضاء الشرقاط".

وأضافت: "دونت أقوال الملقى القبض عليهم أصوليا واعترفوا بعملهم ضمن مفارز الدعم اللوجستي، حيث كانوا ينقلون المواد الغذائية والعبوات الناسفة للعصابات الإرهابية في جبال مخمور وقضاء الشرقاط".
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