عربي-دولي

الجامعة العربية تؤكد أهمية الحوار الوطني الشامل في السودان

Lebanon 24
15-02-2022 | 14:20
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أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن دعم الجامعة لجهود تسهيل عملية حوار وطني سوداني تفضي إلى تشكيل حكومة مستقلة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال المصدر: "تدعم الجامعة العربية الجهود المبذولة لتسهيل عملية حوار وطني سوداني شامل تفضي إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة وعقد انتخابات حرة ونزيهة بعد فترة انتقالية متفق عليها وتعديلات مقبولة للجميع على الوثيقة الدستورية. بحسب بيان للجامعة العربية".

وجدد المصدر تأييد الجامعة العربية لـ"المساعي الحميدة التي تبذلها حاليا بعثة الأمم المتحدة بالسودان لتسهيل هذا الحوار الوطني الشامل، ووقوف الجامعة العربية بقوة إلى جوار السودان من أجل معالجة تحديات المرحلة الحالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلم الأهلي والتنمية والديمقراطية".
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