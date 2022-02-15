عربي-دولي

وفاة مسؤول مصري كبير في حادث مروع والتحقيقات تكشف الأسباب

Lebanon 24
15-02-2022 | 14:25
A-
A+
Doc-P-918879-637805556736082685.jpg
Doc-P-918879-637805556736082685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفنى للهيئة المستشار وحيد عوض، إثر حادث سير وتصادم أثناء استقلاله سيارته بطريق العروبة.

وأفادت مصادر من هيئة قضايا الدولة وأسرة المستشار الراحل، بأنه "سوف يتم صلاة الجنازة في مسجد الدعاة خلف مستشفى هليوبوليس والتى يتواجد بها جثمانه حاليا، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة في مدينة 6 أكتوبر".

وكشفت المعاينة الأولية بالحادث أنه "أثناء سيره بسيارته ويقودها سائقها، اختلت عجلة القيادة منه أثناء السير بمحور العروبة بمنطقة مصر الجديدة واصطدام بالجزيرة الوسطى، ثم اصطدامها بسور فيلا ونتج عنها إصابة السائق ووفاة المستشار، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة، ويتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:34 | 2022-02-15
16:55 | 2022-02-15
16:50 | 2022-02-15
16:45 | 2022-02-15
16:45 | 2022-02-15
16:41 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website