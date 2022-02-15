عربي-دولي

المقداد: على من يشجعون الإرهاب أن يتوقفوا فقد يصل إلى ديارهم

Lebanon 24
15-02-2022 | 14:30
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أدان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اﻷعمال الإرهابية، وقال إن على من يشجعون الإرهاب أن يتوقفوا فقد يصل إلى ديارهم.

وتعليقا على التفجير الذي شهدته دمشق اليوم، أضاف أن "مثل تلك الأعمال اﻹرهابية المدانة تعكس استمرار الهجمة الغربية الأميركية واستمرار دعمها للجماعات اﻹرهابية المسلحة".

وفي تصريح لصحيفة "الوطن" قال المقداد: "نحن مستمرون وبصمود الجيش العربي السوري في تحقيق المنجزات التي تضمن أمن السوريين وتضمن من جهة أخرى مكافحة اﻹرهاب الدولي".

وأضاف: "ندين كل هذه اﻷعمال، ونقول لكل من يشجعها بأن عليه أن يتوقف ﻷن هذا الإرهاب قد يصل إلى دياره، علما أن بعض الدول المعادية لسوريا بدأت تعاني من هذا اﻹرهاب نتيجة تشجيعه وتمويله وتقديم الدعم له".
وأعرب المقداد عن الحزن من "أن نرى الاعتداءات تستهدف السوريين وبناهم التحتية".

ونقلت الصحيفة عن المقداد أن "الوضع الدولي يمر بمرحلة توتر خطيرة بسبب أساسي وهو قيام الدول الغربية باستهداف الدول التي ما زالت تعمل للحفاظ على سيادتها واستقلالها".
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