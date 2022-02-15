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عربي-دولي
أردوغان يكشف عن الهدف المشترك مع الإمارات
Lebanon 24
15-02-2022
|
14:55
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "الهدف المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات".
وفي كلمته خلال اجتماعه مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين في الدولة الخليجية، قال رجب طيب أردوغان: "الإمارات دولة مهمة جدا وشريك مهم في التجارة بالنسبة لتركيا"ـ موضحا أنه "حتي في فترة توقف العلاقات بين البلدين، كانت التجارة مستمرة وكانت العلاقات الاقتصادية وبين الشركات مستمرة، وهذا عاد ليثبت كم هي القاعدة المشتركة بين البلدين متينة".
وأضاف الرئيس التركي: "الهدف المشترك للدولتين الآن نقل العلاقات إلى المنحنيات الإيجابية والتطور نحو شراكات أوسع".
وتابع: "أمس وقعنا اتفاقيات عدة، منها ما هو متعلق بالصحة والتجارة والتعليم واتفاقيات أخرى..هذه الاتفاقيات ستثبت هدف الدولتين في الوصول إلى المنحنيات الإيجابية".
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