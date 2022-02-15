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سانا: مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة مبيت عسكرية في دمشق

Lebanon 24
15-02-2022 | 15:00
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أفادت وكالة "سانا" السورية نقلا عن مصدر عسكري بـ"استشهاد جندي وجرح 11 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك".

وأشار المصدر العسكري إلى أنه "حوالي الساعة 7:25 من صباح اليوم 15 شباط 2022 انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين". 
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