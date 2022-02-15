باريس: ماكرون وبايدن يريدان التحقق من صحة أنباء الانسحاب الروسي عن الحدود الأوكرانية

اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي على ضرورة "التحقق" من صحة إعلان بدء انسحاب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية.وأوضح الإليزيه أن ماكرون وبايدن اعتبرا خلال الاتصال الذي جرى اليوم الثلاثاء، أن انسحاب القوات الروسية "إشارة أولى مشجعة".وخلال هذه المكالمة التي استمرت نحو ساعة، دعا الرئيسان أيضا إلى الحفاظ على "تنسيق تام في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".