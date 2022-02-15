تركيا.. مجهول يهاجم سيدتين روسيتين بسكين في إسطنبول

أعلنت القنصلية الروسية لدى أنقرة أن سيدتين روسيتين تعرضتا لهجوم بسكين من رجل مجهول، وأن إحداهما نقلت إلى المستشفى.وأوضحت القنصلية في بيان لها، أن "معلومات وردت عن هجوم شنه شخص مجهول الهوية على مواطنتين روسيتين باستخدام سكين في منطقة الفاتح بإسطنبول".وأضافت: "أصيبت إحدى السيدتين بجروح قطعية في الرأس وتم نقلها إلى المستشفى والشرطة التركية تبحث عن الجاني".