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البيت الأبيض: بايدن سيدلي بتصريح بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
15-02-2022 | 15:20
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيدلي ببيان جديد، الثلاثاء، حول الوضع في أوكرانيا ومواصلة الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا.

وأشار البيت الأبيض في بيان له، أنه "وبحسب الجدول المحدث لرئيس الدولة والصادر عن الإدارة الأميركية، فإن الخطاب سيكون في الساعة 23:30 بتوقيت موسكو".

وأضاف: "سيدلي الرئيس بملاحظات موجزة مع تحديث بشأن روسيا وأوكرانيا، وسيكرر التأكيد على أن الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها، وستظل منفتحة على استمرار المشاركة الدبلوماسية رفيعة المستوى، والبناء على الفرص الدبلوماسية العديدة التي تتيحها واشنطن وحلفاؤها على روسيا خلال الأشهر الأخيرة".

وأعلنت روسيا في وقت سابق، أن قسما من جنودها المنتشرين على الحدود الأوكرانية عادوا إلى ثكناتهم عقب إنهائهم التدريب العسكري هناك، الأمر الذي رحبت به الدول الغربية مع تأكيدها أنها "تنتظر رؤية مفاعيل ملموسة لهذه الخطوة".
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