عربي-دولي

اليونان تستدعي السفير الأوكراني لديها احتجاجا على مقتل أحد مواطنيها بإطلاق نار في أوكرانيا

Lebanon 24
15-02-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-918905-637805594077879636.jpg
Doc-P-918905-637805594077879636.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استدعت وزارة الخارجية اليونانية السفير الأوكراني في أثينا احتجاجا على مقتل وإصابة أوكرانيين من أصول يونانية بإطلاق نار في غرانيتي شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه نيابة عن وزير الخارجية نيكوس ديندياس، تم استدعاء السفير الأوكراني لدى أثينا سيرغي شوتنكو، وتم إبلاغه بوقوع حادث خطير في قرية غرانيتنوي شرق أوكرانيا، أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص من أصول يونانية.

وأشارت إلى أن الجانب اليوناني أعرب عن قلقه الشديد، كما أكد ضرورة حماية الجالية اليونانية.

ولفتت إلى أن أثينا طالبت بفتح تحقيق كامل في الحادث وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

وأوضحت أن شوتنكو "أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، مشيرا إلى أن لا وجود لأي دوافع سياسية أو عرقية وراء الحادث، والجريمة تعد من جرائم القانون الجنائي العام".

ونقلت عنه قوله إن "الجناة سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم".

ووقع إطلاق نار في 13 شباط الحالي على خلفية إشكال في أحد المقاهي في بلدة غرانيتي، قتل فيه جندي أوكراني وآخرين كما أصيب شخصان بجروح.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن اثنين من القتلى من أصل يوناني، ثم وردت تقارير تفيد بأن أحدهما يوناني والآخر روسي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:34 | 2022-02-15
16:55 | 2022-02-15
16:50 | 2022-02-15
16:45 | 2022-02-15
16:45 | 2022-02-15
16:41 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website