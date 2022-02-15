اليونان تستدعي السفير الأوكراني لديها احتجاجا على مقتل أحد مواطنيها بإطلاق نار في أوكرانيا

استدعت وزارة الخارجية اليونانية السفير الأوكراني في أثينا احتجاجا على مقتل وإصابة أوكرانيين من أصول يونانية بإطلاق نار في غرانيتي شرق أوكرانيا.وقالت الوزارة في بيان لها إنه نيابة عن وزير الخارجية نيكوس ديندياس، تم استدعاء السفير الأوكراني لدى أثينا سيرغي شوتنكو، وتم إبلاغه بوقوع حادث خطير في قرية غرانيتنوي شرق أوكرانيا، أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص من أصول يونانية.وأشارت إلى أن الجانب اليوناني أعرب عن قلقه الشديد، كما أكد ضرورة حماية الجالية اليونانية.ولفتت إلى أن أثينا طالبت بفتح تحقيق كامل في الحادث وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.وأوضحت أن شوتنكو "أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، مشيرا إلى أن لا وجود لأي دوافع سياسية أو عرقية وراء الحادث، والجريمة تعد من جرائم القانون الجنائي العام".ونقلت عنه قوله إن "الجناة سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم".ووقع إطلاق نار في 13 شباط الحالي على خلفية إشكال في أحد المقاهي في بلدة غرانيتي، قتل فيه جندي أوكراني وآخرين كما أصيب شخصان بجروح.وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن اثنين من القتلى من أصل يوناني، ثم وردت تقارير تفيد بأن أحدهما يوناني والآخر روسي.