عربي-دولي

فرنسا تقر قانون"الاعتذار" من جزائريين قاتلوا مع جيشها

Lebanon 24
15-02-2022 | 15:35
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صادق البرلمان الفرنسي على قانون "الاعتذار من الحركيين"، وهم الجزائريون الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال استعمار الجزائر.  

ويأتي القانون ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 أيلول الماضي في قصر الإليزيه أمام ممثلي "الحركيين"، وطلب "الصفح" من الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا، ويقولون إنها "تخلّت عنهم" بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 آذار 1962 تمهيدا لاستقلال الجزائر.
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