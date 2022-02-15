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غرق سفينة إسبانية قبالة سواحل كندا

Lebanon 24
15-02-2022 | 16:20
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غرقت سفينة صيد إسبانية قبالة السواحل الشرقية لكندا اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص في الأقل، بينما تم إنقاذ 3 من أفراد الطاقم، حسبما أفادت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية.

وقالت الحكومة الإسبانية إن عمليات البحث جارية لتحديد أماكن أفراد آخرين من طاقم الزورق الغارق والمكون من 22 فردا.

وذكرت متحدثة باسم خدمة الإنقاذ الإسبانية أن السلطات الكندية أرسلت مروحية وسفينة إنقاذ إلى المنطقة التي تبعد نحو 450 كيلومترا قبالة جزيرة نيوفاوندلاند بشرق كندا.

وقالت إن مركز إنقاذ في مدريد قام بتنشيط زورقي صيد آخرين في المنطقة القريبة من القارب المنكوب، مشيرة إلى أن أحد الزورقين عثر على ثلاثة ناجين وأربع جثث في قارب طوارئ.
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