عربي-دولي

باريس: عودة القوات الروسية إلى أماكن تمركزها إشارة إيجابية

Lebanon 24
15-02-2022 | 16:25
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال أن بلاده تعتبر الأنباء حول بدء عودة القوات الروسية إلى أماكن تمركزها بعد انتهاء تدريبات إشارة إيجابية.

وقال أتال بعد جلسة مجلس الوزراء الفرنسي في قصر الأليزيه، اليوم الثلاثاء: "إذا تأكدت هذه المعلومات، فسيكون ذلك خبرا جيدا وإشارة إيجابية تعني تخفيف حدة التوتر، الأمر الذي دعونا إليه".

وأضاف: "بالتالي، كنا على حق في دعوتنا إلى الحوار مع روسيا"، مذكرا بأن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زار موسكو في الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين". وتابع: "تقدم ماكرون بمبادرة حول إجراء مثل هذا الحوار من أجل استقرار الوضع وتخفيف حدة التوتر".
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