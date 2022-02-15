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موريتانيا.. العثور على منقّب بعد 4 أيام من انهيار بئر عليه

Lebanon 24
15-02-2022 | 16:35
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تمكنت فرق الإنقاذ العاملة بمنطقة "اصبيبرات" الموريتانية، من انتشال أحد المنقبين وهو على قيد الحياة، بعد 4 أيام من انهيار بئر للتنقيب عن الذهب عليه.

وكشفت الفحوصات الأولية أن المنقب حمود عبد الكريم، يعاني من إصابة في الفخذ، بعد أربعة أيام قضاها داخل بئر للتنقيب عن الذهب، وفق ما أكدت مصادر عائلية.

وقالت هذه المصادر إن المنقب سيخضع خلال الساعات المقبلة لفحوصات إضافية من أجل تحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها.

وأعلنت شركة "معادن موريتانيا"، أن 8 منقبين فقدوا، بعد تعرض عدة آبار في المنطقة المعروفة باصبيبرات 90 كلم شمال مدينة الشامي، لانهيارات أرضية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال ولد عبد الكريم، من داخل بئر التنقيب الواقعة على بعد 340 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة.

وتم انتشال بالإضافة إلى عبد الكريم، جثث أربعة منقبين، بينما تتواصل عمليات البحث عن باقي المفقودين الثلاثة.

وزار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المنقب عبد الكريم بعيد وصوله إلى المستشفى، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.
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