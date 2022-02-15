كوليبا: وزيرة خارجية بريطانيا ستزور أوكرانيا قريبًا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس ستزور بلاده في 18 شباط.وأضاف كوليبا: "يوم الجمعة سأكون سعيدا باستضافة زميلتي البريطانية إليزابيث تراس في أوكرانيا".وأشار كوليبا إلى أن "الدبلوماسية النشطة مستمرة، وهي تتضمن زيارات مستمرة كذلك لشخصيات أجنبية بارزة إلى أوكرانيا. وتستمر سلسلة زيارات الزعماء وكبار المسؤولين العالميين إلى أوكرانيا التي بدأت في كانون الثاني. وهذه ليست مجرد زيارات، إنها مباحثات محددة ومفصلة".وأعلن كوليبا أن نائب رئيس مجلس النواب البولندي ريزارد تيرليكي سيزور أوكرانيا يوم الأربعاء، وفي الخميس والجمعة سيزورها رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان البولندي توماش غرودزكي.وكان من المفترض أن تزور تراس، أوكرانيا في 1 شباط مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. لكنها اضطرت إلى إلغاء ذلك بسبب إصابتها بفيروس كورونا. ولذلك تم تأجيل الإعلان الرسمي عن إنشاء صيغة تنسيق ثلاثية للتعاون بين أوكرانيا وبريطانيا وبولندا إلى أجل غير مسمى.