عربي-دولي

كوليبا: وزيرة خارجية بريطانيا ستزور أوكرانيا قريبًا

Lebanon 24
15-02-2022 | 16:40
A-
A+
Doc-P-918921-637805630046301504.jpg
Doc-P-918921-637805630046301504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس ستزور بلاده في 18 شباط.

 وأضاف كوليبا: "يوم الجمعة سأكون سعيدا باستضافة زميلتي البريطانية إليزابيث تراس في أوكرانيا".

وأشار كوليبا إلى أن "الدبلوماسية النشطة مستمرة، وهي تتضمن زيارات مستمرة كذلك لشخصيات أجنبية بارزة إلى أوكرانيا. وتستمر سلسلة زيارات الزعماء وكبار المسؤولين العالميين إلى أوكرانيا التي بدأت في كانون الثاني. وهذه ليست مجرد زيارات، إنها مباحثات محددة ومفصلة".

وأعلن كوليبا أن نائب رئيس مجلس النواب البولندي ريزارد تيرليكي سيزور أوكرانيا يوم الأربعاء، وفي الخميس والجمعة سيزورها رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان البولندي توماش غرودزكي.

وكان من المفترض أن تزور تراس، أوكرانيا في 1 شباط مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. لكنها اضطرت إلى إلغاء ذلك بسبب إصابتها بفيروس كورونا. ولذلك تم تأجيل الإعلان الرسمي عن إنشاء صيغة تنسيق ثلاثية للتعاون بين أوكرانيا وبريطانيا وبولندا إلى أجل غير مسمى.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:34 | 2022-02-15
16:55 | 2022-02-15
16:50 | 2022-02-15
16:45 | 2022-02-15
16:45 | 2022-02-15
16:41 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website