بايدن: هجوم روسيا على أوكرانيا "لا يزال ممكنا جدا"

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن هجوما روسيا على أوكرانيا "لا يزال ممكنا جدا"، لكنه دعا إلى "إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح" لحل الأزمة.وأضاف بايدن أن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية كما أعلنت موسكو "سيكون أمرا إيجابيا"، لكنه تدارك: "إننا لم نتحقق حتى الآن" من تنفيذ ذلك.وأكد أن هذه القوات التي يقدر عديدها "بأكثر من 150 الف" جندي لا تزال "في وضع يشكل تهديدا".