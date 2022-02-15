برلماني روسي: ليس لدى روسيا خطط وأسباب لاجتياح أوكرانيا

أكد البرلماني الروسي فياتشيسلاف نيكونوف عدم وجود أي خطط أو أسباب لدى روسيا لـ"اجتياح" أوكرانيا الذي تتحدث عنه الدول الغربية منذ حوالي 3 أشهر.وقال نيكونوف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما في تصريح لقناة "سكاي نيوز" البريطانية: "مرّت الـ100 يوم الأولى من بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا، الذي أعلنوا عنه لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر".وتابع قائلا: "لم يحدث أي شيء ولن يحدث. لا توجد لدى روسيا أي خطط لغزو أوكرانيا. لا توجد لدينا أي أسباب لذلك ولا توجد أيضا البنية التحتية العسكرية الكافية" على الحدود لمثل هذا الاجتياح.وأضاف أنه من الصعب على موسكو أن ترد على التصريحات الغربية التي تعتبر "استمرارا لسيل المعلومات الكاذبة والتي لا نهاية لها عن نوايا روسيا".وقال: "لا نعتزم الهجوم على بلد صديق ونقطة على السطر"، مضيفا أنه يحق لروسيا أن تحرك القوات داخل أراضيها وإجراء التدريبات "إينما تريد وفي أي وقت".وشدد على أن قلق روسيا إزاء توسع الناتو وزيادة حضوره العسكري في شرق أوروبا مبرر بالمطلق.