عربي-دولي

زاخاروفا: الرد الروسي حول الضمانات الأمنية في مرحلته الختامية

Lebanon 24
15-02-2022 | 16:32
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن إعداد الرد الروسي على رسالتي واشنطن والناتو الجوابيتين حول الضمانات الأمنية الروسية المقترحة، صار في مرحلته الختامية.

وأشارت زاخاروفا في فيديو نشرته على "تلغرام" اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف قال إنه سيتم نشر الردود الروسية.

وأضافت: "وهي الآن في المرحلة الختامية من إعدادها، وسيتم نشرها للعلن".

وكان لافروف قد أكد أن روسيا ستنشر ردها قريبا، وقبل ذلك أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الخارجية أعدت ردا يقع في 10 صفحات على رسالتي واشنطن والناتو اللتين بدورهما كانتا ردا على المبادرة الروسية للضمانات الأمنية.
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