عربي-دولي

واشنطن تطالب إثيوبيا بإطلاق سراح معتقلي تيغراي فورا

Lebanon 24
15-02-2022 | 16:41
A-
A+
Doc-P-918929-637805653763891654.jpg
Doc-P-918929-637805653763891654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حثت واشنطن الحكومة الإثيوبية على الإفراج الفوري عن المعتقلين في النزاع مع "جبهة تحرير شعب تيغراي"، ورحبت برفع حالة الطوارئ التي فرضت خلال الحرب.

الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أعلن أن بلاده ترحب بإعلان إثيوبيا رفع الطوارئ، وأضاف: "نحثّ على أن يعقب تلك الخطوة فورا إطلاق سراح جميع الموقوفين أو المعتقلين بموجب حالة الطوارئ".

ووصف برايس رفع حالة الطوارئ بأنها "خطوة مهمة أخرى من حكومة إثيوبيا لتمهيد الطريق لحل سلمي للصراع".

وأشار إلى أن "إنهاء تلك الاعتقالات سيسهل حوارا وطنيا شاملا ومثمرا".

يذكر أن حالة الطوارئ أعلنت في إثيوبيا في تشرين الثاني الماضي، بعدما استولى مقاتلو "جبهة تحرير شعب تيغراي" على بلدتين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:34 | 2022-02-15
16:55 | 2022-02-15
16:50 | 2022-02-15
16:45 | 2022-02-15
16:45 | 2022-02-15
16:40 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website