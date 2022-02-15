واشنطن تطالب إثيوبيا بإطلاق سراح معتقلي تيغراي فورا

حثت واشنطن الحكومة الإثيوبية على الإفراج الفوري عن المعتقلين في النزاع مع "جبهة تحرير شعب تيغراي"، ورحبت برفع حالة الطوارئ التي فرضت خلال الحرب.الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أعلن أن بلاده ترحب بإعلان إثيوبيا رفع الطوارئ، وأضاف: "نحثّ على أن يعقب تلك الخطوة فورا إطلاق سراح جميع الموقوفين أو المعتقلين بموجب حالة الطوارئ".ووصف برايس رفع حالة الطوارئ بأنها "خطوة مهمة أخرى من حكومة إثيوبيا لتمهيد الطريق لحل سلمي للصراع".وأشار إلى أن "إنهاء تلك الاعتقالات سيسهل حوارا وطنيا شاملا ومثمرا".يذكر أن حالة الطوارئ أعلنت في إثيوبيا في تشرين الثاني الماضي، بعدما استولى مقاتلو "جبهة تحرير شعب تيغراي" على بلدتين.