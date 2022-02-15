في خضم الأزمة.. هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، مساء الثلاثاء، استهداف العديد من المواقع العسكرية الأوكرانية الرسمية ومصرفين حكوميين بهجوم إلكتروني، في خضم أزمة مع روسيا.وقالت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة، إنه تم رصد هجوم إلكتروني ضخم استهدف العديد من المواقع الأوكرانية منذ فترة ما بعد الظهر.وأشار مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات التابع للحكومة، في بيان نشر على فيسبوك، إلى المعتدي، وهي عبارة شائعة الاستخدام للإشارة إلى روسيا.وطاول الهجوم، موقعي مصرف الادخار الحكومي، أوشاد بنك، وبريفات 24، وهما من أكبر مؤسسات الدولة المالية.واستأنفت المؤسستان المصرفيتان عملهما في فترة المساء.وأكدت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة، أن مجموعة من المتخصصين (...) في الأمن السيبراني تتخذ كل التدابير اللازمة (...) لتحديد موقع الهجوم.كما ظهرت رسالة على موقع وزارة الدفاع تشير إلى أنه معطّل ويخضع لصيانة تقنية.وأفادت الهيئة أن بريفات24، تعرّض لهجوم ضخم يقوم على حجب الخدمة.وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية، في وقت يخيّم القلق على الجمهورية السوفياتية السابقة من احتمال تعرّضها لهجوم عسكري تشنه روسيا التي تجري تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها.