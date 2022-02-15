التوتّر يتراجع في أوكرانيا بعد انسحابات روسية عن الحدود

قدّم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدية قيّمة للمستشار الألماني أولاف شولتس الذي زاره في موسكو أمس بإعلان سحب جزء من القوات الروسية الموجودة على الحدود مع أوكرانيا، والتي تقول واشنطن إنها تستعد لتنفيذ هجوم باتجاه كييف "في أي وقت".يظهر الأوكرانيون اليوم تضامنهم في إطار "يوم الوحدة"، الذي أعلنه الرئيس فولوديمير زيلنسكي، بالتزامن مع موعد مفترض لهجوم روسي على بلاده، في وقت تراجعت حدود التوتر بسرعة قياسية أمس بعد أن أعلنت روسيا انها بدأت سحب جزء من قواتها المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا.وغداة تحذير أميركي آخر، وتسريبات عن اتخاذ القوات الروسية مواقع هجومية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن بعض القوات في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية المتاخمتين لأوكرانيا بدأت العودة إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحافيين، أمس، "ما من جديد هنا، لقد قلنا دائما إنه بعد انتهاء التدريبات سيعود الجنود إلى قواعدهم الدائمة. إنها عملية عادية"، معتبرا أن مزاعم الولايات المتحدة بأن بلاده توشك على غزو أوكرانيا "هستيريا لا أساس لها من الصحة".بدوره، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو، أمس، أن "التدريبات التي تجريها روسيا على أراضيها ووفقا لخططها تبدأ وتجري وتنتهي بناء على خططها"، معتبرا "الحديث عن أن التدريبات الروسية البيلاروسية تم افتعالها لغزو أوكرانيا مجرد تكهنات وإرهاب إعلامي".وفيما بدا أنه رسم لخط أحمر يمكن روسيا من الإمساك بزمام المبادرة وإبقاء الضغوط على كييف، قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف إنه "إذا باشر الأوكرانيون بقتل مواطنين روس بوقاحة في أي مكان، في دونباس أو في مكان آخر، فلا تتفاجأوا إذا قمنا بهجوم مضاد".وفي قرار قد يقضي على "عملية مينسك" للسلام في شرق أوكرانيا، أكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن المجلس صوت، أمس، لمصلحة دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاعتراف باستقلال جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغنسك الشعبيتين الانفصاليتين اللتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا منذ 8 سنوات.وشدّد الكرملين على أن الرئيس لم يتخذ أي قرارات رسمية بعد في هذا الشأن.وفي خطوة تنقل الاهتمام بعيداً عن المسرح الأوكراني، كشفت موسكو عن تدريبات بحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أنها نقلت قاذفات وطائرات مجهزة بصواريخ أسرع من الصوت إلى قاعدتها الجوية في سورية.في المقابل، وصف ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عودة القوات الروسية إلى مواقعها بـ"الأمر الايجابي".إلا أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، قال: "لدينا قاعدة، لا تصدق ما تسمعه، بل ما تراه. عندما نرى انسحابا، سنصدق حصول خفض للتصعيد"، موضحا أن جهود بلاده الدبلوماسية المشتركة مع حلفاء غربيين نجحت في تفادي تصعيد روسي أكبر، وتابع: "نحن في منتصف فبراير، ونرى أن الدبلوماسية لا تزال مستمرة".أما وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف فأعلن: "أؤكد بكل مسؤولية، واستنادا إلى بيانات المخابرات الأوكرانية، والبيانات التي نتلقاها من الشركاء، أنه لم يتم حتى 14 شباط 2022 إنشاء مجموعة هجومية روسية واحدة".جاء ذلك، ردا على تسريبات إعلامية أميركية أشارت إلى التقاط صور من الأقمار الصناعية تظهر اتخاذ القوات الروسية مواقع قتالية، وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي جدد أمس الأول تأكيد أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحدث في أي لحظة، وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض ان توقعات واشنطن أن يبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا هذا الأسبوع.