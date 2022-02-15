إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بمنظومة القبّة الحديدية خشية إغضاب بوتين

كشفت صحيفة إسرائيلية الثلاثاء أن إسرائيل رفضت طلبا أوكرانيا بتزويدها بمنظومة "القُبة الحديدية"، المضادة للصواريخ خشية على علاقاتها مع روسيا.وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل رفضت الطلب الذي تقدمت به أوكرانيا بداية إلى الولايات المتحدة ثم إلى إسرائيل بشكل مباشر، "حتى لا تخاطر بخوض مواجهة مع روسيا".واستنادا إلى الصحيفة، فإن طلب كييف الحصول على المنظومة التي تصنعها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة جاء العام الماضي، وتم تجديده مؤخرا.وقالت: "في العام الماضي وجدت إسرائيل نفسها في وضع معقد حول أحد الإنجازات التكنولوجية الأكثر إثارة للإعجاب لإسرائيل، القبة الحديدية، ورغبة كييف في الحصول عليها".وأضافت: "مثل هذه المعدات كان من الممكن أن تضع إسرائيل في حالة أزمة شديدة تجاه موسكو".وأشارت الصحيفة العبرية واسعة الانتشار إلى أن "الدعاية الضخمة التي اكتسبتها القبة الحديدية في أعقاب المواجهة العسكرية مع حركة حماس في مايو 2021 بغزة أكسبتها شعبية هائلة حتى في أوكرانيا".وكشفت الصحيفة أن الأوكرانيين بدأوا العمل "بنشاط في واشنطن لإقناع المشرعين الأميركيين بالبدء في نقل نظام الدفاع الصاروخي إليهم".إسرائيل رفضت الطلب الذي تقدمت به أوكرانيا بداية إلى واشنطن، ثم إلى تل أبيب حتى لا تخاطر بخوض مواجهة مع روسياوقالت: "طلبت الحكومة الأوكرانية رسميا من حكومة بايدن نقل صواريخ باتريوت والقبة الحديدية إلى أوكرانيا، الربيع الماضي؛ لم يكن الغزو الروسي في الأفق".لكن إسرائيل، بحسب الصحيفة، أوضحت للإدارة الأميركية في محادثات غير رسمية أنها لن تتمكن من الموافقة على نقل بطاريات القبة الحديدية إلى كييف، بسبب العلاقات مع روسيا.وتابعت: "الأوكرانيون تحوّلوا في الأشهر الأخيرة مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية وطالبوا بالدعم الإسرائيلي في توفير النظام".وذكرت يديعوت أحرونوت أن الأميركيين مقتنعون أيضا بالحجج الإسرائيلية وأسقط ذلك "نقل القبة الحديدية إلى أوكرانيا تماما".