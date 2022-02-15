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عربي-دولي
إطلاق نار وانفجارات تهز العاصمة الصومالية مقديشو
Lebanon 24
15-02-2022
|
23:00
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قال وزير الأمن الداخلي الصومالي إن إطلاق نار وانفجارات هزت العاصمة مقديشو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مع مهاجمة متشددين من حركة الشباب مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية.
وكتب الوزير عبد الله نور على تويتر "هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش". وأضاف "هزم أفراد أمننا العدو".
ولم ترد تفاصيل على الفور عن سقوط ضحايا.
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