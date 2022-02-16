هل الإصابة بكوفيد مجددا أكثر اعتدالاً؟ وماذا عن المناعة؟

اكتشف العلماء، بعد انتشار وباء كوفيد بوقت قصير، أن هذا الفيروس قابل لأن يصيب الشخص مرة ثانية. وتم الإبلاغ عن إصابة رجل في العقد الثالث من العمر من هونغ كونغ مرة أخرى بالفيروس. تم تشخيص إصابته الأولية في 26 آذار 2020، وقد وتم تشخيص إصابته مرة ثانية بعد 142 يومًا.

وبحسب موقع "أي أف أل ساينس" البريطاني، "منذ ذلك الحين، أصبحت التقارير التي تفيد بإصابة شخص ما مرة أخرى بالفيروس شائعة، خاصة بعد ظهور متحور "أوميكرون" من كورونا. تشير الأبحاث المبكرة من جنوب إفريقيا (التي لا تزال قيد الطباعة، والتي تنتظر المراجعة من قبل علماء آخرين) إلى أن خطر الإصابة مرة أخرى زاد بسرعة وبشكل كبير بعد وصول المتحور الجديد. فلماذا تتزايد حالات إعادة العدوى؟ الجواب البسيط، وهو أن مناعتنا في كثير من الأحيان لم تعد كافية للوقاية من العدوى. يمكن أن يكون هذا بسبب ظهور متحور فيروسي جديد مثل "أوميكرون" الذي، وبسبب الطفرات الخاصة به، يكون أقل قابلية للتعرف عليه من قبل جهاز المناعة، مما يعني أن الفيروس يتجاوز المناعة السابقة، أو يمكن أن يكون ذلك بسبب تضاؤل المناعة منذ آخر مرة أصيب بها الشخص بالعدوى أو حتى منذ آخر مرة تلقى فيها اللقاح. نحن على دراية أن هذه مشكلة خاصة تتعلق بمناعة كوفيد، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تعزيز اللقاح. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يدخل فيروس كورونا إلى جسم الإنسان عن طريق الأنف والحلق. وتميل المناعة في البطانات المخاطية لهذه المناطق إلى أن تكون قصيرة العمر نسبيًا مقارنة بالمناعة الجهازية في كل أنحاء الجسم. قد يفسر هذا سبب استمرار الحماية من الأمراض الشديدة، التي عادة ما تكون متأصلة في الرئتين، لفترة أطول من الحماية من العدوى".

ما مدى شيوع إعادة التقاط العدوى؟

وبحسب الموقع، "بدأت المملكة المتحدة مؤخرًا في نشر بيانات حول حالات الإصابة مرة أخرى على لوحة معلومات كوفيد الخاصة بها. يصنف كل شخص يتلقى نتيجة اختبار كوفيد إيجابية جديدة بعد أكثر من 90 يومًا من الإصابة الأخيرة تحت خانة إعادة الإصابة بالعدوى. حتى 6 شباط 2022، كان هناك أكثر من 14.5 مليون إصابة أولية وحوالي 620 ألف إصابة في إنجلترا، أي عدوى واحدة لكل 24 إصابة أولية. تم الإبلاغ عن أكثر من 50 ٪ من كل حالات الإصابة مرة أخرى منذ 1 كانون الأول 2021، مما يشير مرة أخرى إلى أن خطر الإصابة مرة أخرى قد زاد بشكل كبير مع الـ"أوميكرون". يقيس مكتب الإحصاء الوطني (ONS) في المملكة المتحدة أيضًا عمليات إعادة العدوى، على الرغم من اختلافها. يشير مكتب الإحصاء الوطني إلى أن معدل الإصابة مرة أخرى قد زاد بمقدار 15 ضعفًا منذ وصول الـ"أوميكرون"، وأن إعادة العدوى حاليًا تمثل حوالي 10 ٪ من كل الإصابات المبلغ عنها في إنجلترا، مقارنة بـ 1 ٪ فقط خلال تشرين الثاني 2021. ولكن، من خلال مقارنة أرقام الحالات المسجلة يوميًا بتقديرات عدد السكان المصابين بالفيروس في أي وقت معين، يبدو أن حوالي نصف الإصابات الأولية لم يتم تشخيصها أبدًا. لذلك من المحتمل أن يتم تصنيف العديد من حالات إعادة العدوى بشكل غير صحيح على أنها حالات أولية. أيضًا، إذا كانت حالات الإصابة أكثر اعتدالًا بشكل عام، فإن إحتمال عدم التشخيص تصبح أكثر ارتفاعاً".

لكن هل عوارض الإصابة مرة أخرى أكثر اعتدالاً؟

رأى الموقع أنه "عادة ما تكون العدوى الأولية لدى الأشخاص الذين تم تلقيحهم أقل حدة من العدوى الأولية لدى الأشخاص غير المحصنين، وهذا هو السبب وراء انخفاض معدلات الاستشفاء بين الذين تم تلقيحهم. هذا يدفعنا إلى الإفتراض بأن التقاط العدوى مرة أخرى يجب أن تكون أقل حدة من العدوى الأولية، حيث أن الشخص الذي يُصاب مرة أخرى بات لديه بعض المناعة الموجودة مسبقًا من العدوى الأولية. أضف إلى ذلك، سيتلقى عدد من الأشخاص اللقاح في الفترة الممتدة بين الإصابتين، مما سيزيد من مستوى مناعتهم. لذلك، من المؤكد أن الإصابة مرة أخرى بالفيروس ستحمل عوارض أقل حدة من الإصابة الأولى".

وتابع الموقع، "يبقى السؤال الذي لا اجابة له: هل عوارض الإصابة بـ"أوميكرون" لدى الشخص الذي لم يتلق اللقاح لكنه أصيب سابقاً بكورونا أقل حدة؟ في تجربة مصغرة لأوميكرون في منزل بالولايات المتحدة، أصيب شخص غير محصن بالفيروس لأول مرة وأربعة آخرين غير محصنين للمرة الثانية. وجاءت النتيجة أن عوارض الشخص الذي أصيب بالفيروس لأول مرة كانت أكثر خطورة من أولئك المصابين بالعدوى. ولكن، في حين أنه من المعقول أن تكون عمليات إعادة العدوى أكثر اعتدالًا، في الوقت الحالي، ما زلنا نفتقر إلى الدليل القوي الذي يثبت ذلك".

هل الإصابة مرة أخرى من شأنها أن تقوي المناعة؟

يجيب الموقع، "نعم، بالتأكيد. تعطي العدوى المفردة السابقة حماية مماثلة ضد الإصابة بالأوميكرون تماما كما الجرعتين من اللقاح، لذلك من المعقول افتراض أن إعادة العدوى ستعزز المناعة أيضًا. لكن هذه المناعة لن تكون وقائية بنسبة 100٪".