خلال 24 ساعة.. زلزال وهزات أرضية تضرب منطقة بحيرة طبريا

ضرب زلزال وهزات أرضية منطقة بحيرة طبريا، الليلة الماضية وصباح الأربعاء على مثلث الحدود السورية الأردنية الإسرائيلية، وشعر بها سكان الأراضي الفلسطينية.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن زلزالا بقوة 3.2 درجة ضرب شمالي البلاد، صباح الأربعاء وكان مركزه في غور الأردن بالقرب من بحيرة طبريا.ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار، ورغم ذلك دوت صفارات الإنذار في مناطق بيت شان، طبريا، العفولة ومنطقة الجلبواع، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.وقالت إن زلزالا آخر بقوة 3.5 ضرب المنطقة، الليلة الماضية.