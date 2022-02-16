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هجوم سيبراني غير مسبوق على أوكرانيا.. هل بدأت الحرب؟

Lebanon 24
16-02-2022 | 04:04
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، انها تعرضت لهجوم إلكتروني "غير مسبوق"، مؤكدة أنه لا يزال مستمرا.

 

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية إن المهاجمين نجحوا في اكتشاف نقاط الضعف في التعليمات البرمجية.

 

وأضافت أن موقعها يستعين بشبكات أميركية في انتظار حل مشكلة "القرصنة الإلكترونية".

 

وقالت كييف، أمس الثلاثاء، إن موقع وزارة الدفاع الأوكرانية ومصرفيين حكوميين تعرضا لهجوم إلكتروني.

 

وجاء هذا الإعلان رغم توالي التصريحات المتفائلة من مختلف الأطراف بشأن خفض التصعيد في أزمة أوكرانيا.

 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الثلاثاء، إنه "لا يريد الحرب" فيما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا.

 

ورغم ذلك لا يزال القلق من احتمال اندلاع الحرب قائما، خاصة أن سيناريوهات وضعت لها تتحدث عن احتمال انطلاقها مع هجوم إلكتروني واسع.

 

وتعرضت مواقع إلكترونية أوكرانيا إلى هجمات سيبرانية في كانون الثاني الماضي.

 

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