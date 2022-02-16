دولة عربية تعطي 100 دولار شهريا وتغطية صحية للعاطلين عن العمل!

قررت الجزائر منح العاطلين عن العمل منحة شهرية قدرها 100 دولار، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، ابتداء من شهر آذار المقبل.

وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مقتطفات من لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة المحلية، بثها التلفزيون الجزائري، إن "الحكومة ستمنح العاطلين عن العمل منحة شهرية قدرها 13 ألف دينار (حوالي 100 دولار)، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية".

وأوضح تبون، أن "الجزائر ستكون أول دولة خارج أوروبا تقر منحة للبطالة كشبه مرتب من أجل صون كرامة الشباب"، مضيفا أن "هذه المنحة تترافق مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها".

وأكد أن المخصصات المالية الموجهة لهذه النفقات محتسبة في قانون المالية لسنة 2022، كاشفا عن تقليص العبء الضريبي على الخبازين، ابتداء من نهاية آذار المقبل.